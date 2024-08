Παίκτης της Φενερμπαχτσέ είναι και επίσημα ο Λούκα Σάμανιτς.

Συνεχίζει να ενισχύεται η τουρκική ομάδα. Η Φενέρ έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον Λούκα Σάμανιτς. Τη σεζόν που τελείωσε, έπειξε στους Τζαζ και είχε 4,1 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 10 λεπτά κατά μέσο όρο σε 43 αγώνες.

Στο παρελθόν o 24χρονος power forward φόρεσε τη φανέλα των Σπερς, έχοντας 4.5 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 86 συμμετοχές στο ΝΒΑ με το Σαν Αντόνιο και τη Γιούτα.

Το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους έχει αποκτήσει επίσης τους Γουέιντ Μπόλντγουιν, Μπόνζι Κόλσον και Νικολό Μέλι το καλοκαίρι, δίνοντας παράλληλα νέο συμβόλαιο στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Μάλιστα η Φενέρ έφτιαξε ένα όμορφο εικαστικό με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους σε ρόλο... σκακιστή.

