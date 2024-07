H νέα προσθήκη στη φετινή EuroLeague, η Παρί ανακοίνωσε την προσθήκη δύο παικτών: του Ντάλτον Χομς (φοργουορντ, 2.03) και του Κεβάριους Χέις (φόργουορντ, 2.06).

Η Παρί πήρε... μπροστά! Μετά την ανακοίνωση για την πρόσληψη του Τιάγκο Σπλίτερ στη θέση του προπονητή, ανακοίνωσε back 2 back τις προσθήκες των Ντάλτον Χομς και Κεβάριους Χέις.

Χρονικά, ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις ήταν πρώτος, ως η παρθενική κίνηση της εποχής Σπλίτερ, ενώ ο Χομς, ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα της Μπασκόνια ακολούθησε.

WELCOME TO THE PARIS BASKETBALL FAMILY DAULTON HOMMES @dchommes ! 👋

Ancien notamment de @Baskonia, il intègre le roster avec sa capacité à scorer de partout et sa polyvalence sur le terrain. Son expérience EuroLeague sera importante pour le Paris Basketball ! 🔥 pic.twitter.com/6MYU0YQqjE