Ο Κάρλικ Τζόουνς προβάρει τη φανέλα της Παρτίζαν, ωστόσο υπάρχει ένα μικρό... παράθυρο για να μείνει στο ΝΒΑ.

Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει συμφωνήσει με την Παρτίζαν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Αλλά η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί στο 100% σε λίγα 24ώρα (την Πέμπτη 25/7). Μέχρι τότε οι ομάδες του ΝΒΑ θα έχουν την ευκαιρία να τον διεκδικήσουν.

Ο Τζόουνς, στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς και της θυγατρικής του στην G- League, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στην Κίνα. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του στο περσινό Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη φανέλα του Νότιου Σουδάν ήταν εκπληκτικές (σε πέντε ματς είχε κατά μέσο όρο 20.4 πόντους (με 51% στα δίποντα και 42% στα τρίποντα), 10.6 ασίστ, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα ανά 30.2 λεπτά συμμετοχής), ενώ και το triple double απέναντι στους αστέρες των ΗΠΑ, στο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, ίσως προκαλέσει κάποιο ενδιαφέρον.

Αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία με την Παρτίζαν, θα είναι για δύο έτη.

League sources tell @TheSteinLine there is a brief window until Thursday for NBA teams to pursue South Sudan's Carlik Jones before his new Partizan Belgrade deal takes full effect.



More on Jones after his triple-double vs. @usabasketball: https://t.co/SBz4gs70C2



📷: @SSBFed pic.twitter.com/n3IqSWoho6