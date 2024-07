Τελικά ποια είναι η στιγμή που ένας μπασκετμπολίστας νιώθει ντροπή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα; Ο Τζόρνταν Λόιντ αποκάλυψε τον... δικό του φόβο!

Κατά καιρούς στο twitter και γενικά στα social media υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πολλά διλήμματα και γενικά διάφορα κουίζ στα οποία ανταποκρίνονται και οι ίδιοι οι αθλητές.

Κάτι που έκανε και ο νέος παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τζόρνταν Λόιντ. Συγκεκριμένα τέθηκε ένα ερώτημα αναφορικά με την πιο ντροπιαστική στιγμή για έναν μπασκετμπολίστα.

Οι επιλογές; Να γίνει πόστερ. Να κάνει airball σε σουτ. Να του σπάσουν τους αστραγάλους. Να αστοχήσει στο νικητήριο σουτ.

Ο Τζόρταν Λόιντ ήταν ξεκάθαρος! «Μπορώ να απαντήσω γιατί μου έχω συμβεί όλα. Όταν σου σπάνε τους αστραγάλους και ακουμπάς στη Γη, τότε μιλάμε για ένα διαφορετικό επίπεδο ντροπής! Με τα άλλα δεν έχω πρόβλημα!» ανέφερε στο Twitter.

I’m telling you now bc I’ve experienced all of em……when you get crossed up, I mean like touch earth, that’s a different level of embarrassment 🤣 I can deal with the others https://t.co/QGEnXUZAxO