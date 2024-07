Ο εκπρόσωπος του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επιβεβαίωσε μέσω Twitter την παραμονή του Πολωνού σέντερ στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR μολονότι ο Πολωνός σέντερ δεν βρήκε χρόνο και ρόλο στο rotation του Εργκίν Αταμάν, την ώρα που η Ουνικάχα Μάλαγα ήταν έτοιμη να τον αποκτήσει.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα δώσουν μία ακόμα ευκαιρία στον Μπαλτσερόφσκι, κοιτώντας παράλληλα την αγορά για να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στις θέσεις των ψηλών ενώ ο εκπρόσωπος του Πολωνού ψηλού, Μίσκο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε την παραμονή του πελάτη του στους «πράσινους». «Ο Μπαλτσερόφσκι θα μείνει για μια ακόμη σεζόν στον Παναθηναϊκό» εξήγησε μέσω Twitter ο Σέρβος agent.

Το συμβόλαιo του Μπαλτσερόφσκι είχε opt out έως τα μεσάνυχτα της 12ης Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε χρήση του και έτσι ο Πολωνός θα συνεχίσει υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.

Aleksander Balcerowski will stay one more season with Panathinaikos!#BeoBasket