Με ένα ξεχωριστό βίντεο που έχει μέσα και το «βουντού βουντού», ο Παναθηναϊκός μοιράστηκε στα social media τα highlights του Ματίας Λεσόρ για τη σεζόν που μας πέρασε.

Ο Ματίας Λεσόρ κυριάρχησε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έφτασε ως την κατάκτηση του τίτλο της EuroLeague με την «πράσινη» φανέλα.

Προσφέροντας μάλιστα highlights όχι μόνο εντός των παρκέ αλλά και έξω από αυτό, με το χαρακτηριστικό «βουντού βουντού» να γίνεται σύνθημα στα χείλη του και στην Uber Arena του Βερολίνου, όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο.

Με τους «πρασίνους» να ανεβάζουν ένα βίντεο στα social media, ξεχωρίζοντας τις καλύτερες από τις στιγμές του Γάλλου στη σεζόν.

.@ThiasLsf season 2023/24 highlights 💪🏾😤💚



P.S.: Our favourite is the “VOODOO VOODOO” moment 📣#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #highlights pic.twitter.com/iOsfsR5lwH