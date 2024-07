Παρελθόν αποτελεί από την Ζάλγκιρις ο Ντανιέλιους Λαβρινοβίτσιους, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Λιετκαμπέλις.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας με επίσημη ανακοίνωση της ευχαρίστησε τον Ντανιέλιους Λαβρινοβίτσιους για την προσφορά του στην λιθουανική ομάδα αποτελώντας και επίσημα παρελθόν από την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Την περασμένη σεζόν, ο Λιθουανός σέντερ (25 ετών, 2.05 μέτρα) στην Euroleague είχε 1.4 πόντους και 1.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 6:20 λεπτά συμμετοχής. Πλέον, θα συνεχίσει την καριέρα του στην επίσης λιθουανική Λιετκαμπέλις.

Danielius Lavrinovicius is moving to 7bet-Lietkabelis Panevezys team. Good luck in your new chapter, Danielius! 👊 pic.twitter.com/uosQwJXZCV