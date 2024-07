Η Μπάγερν Μονάχου ευχαρίστησε τον Ισαάκ Μπόνγκα για την συνεισφορά του, ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας τους.

Μετά από δύο χρόνια, Μπάγερν Μονάχου και Άιζακ Μπόνγκα θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους με την γερμανική ομάδα να ευχαριστεί τον Γερμανό αθλητή με επίσημη ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Ισαάκ Μπόνγκα (25 ετών, 2.04 μέτρα) θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα γήπεδα της Euroleague αλλά αυτή την φορά για λογαριασμό της Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Με την φανέλα της Μπάγερν την περασμένη σεζόν είχε 5.8 πόντους με 4.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 19:55 λεπτά συμμετοχής.

𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔, @isaacbonga 🤜🤛



We have to say goodbye to a World Champion: Izzy leaves #FCBB after two years to join another @Euroleague team. More info ⤵️#WeBallTogether #Kaderupdate presented by @FreelanceDE