Ο Αμίν Νουά αποτελεί πλέον παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσης του Γιώργου Παπαγιάννη, ο οποίος στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί από τη Μονακό, η Φενέρμπαχτσε έκανε γνωστό πως και ο Αμίν Νουά δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο 27χρονος Γάλλος φόργουορντ (2,02 μ.) εντάχθηκε στον τουρκικό σύλλογο τον Ιανουάριο του 2024, έχοντας υπογράψει αρχικά συμβόλαιο για 1 μήνα ενώ στη συνέχεια υπήρξε επέκταση μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στο επίπεδο της Euroleague είχε κατά μέσο όρο από 4,2 πόντους με 2,8 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 14:42 λεπτά συμμετοχής ενώ στο παρελθόν έχει περάσει επίσης, μεταξύ άλλων, από τη Βιλερμπάν, την Ανδόρα και τη Χάπεολ Χολόν.

Thank you for everything, Amine! 💛💙 pic.twitter.com/MJo1O7iLS9