Ο Ολυμπιακός προανήγγειλε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ανεβάζοντας στα social media ένα GIF με σκάκι.

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους ως το 2026, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να προαναγγέλνει την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα προπονητή με ένα GIF με σκάκι!

«Ποιος είναι έτοιμος για μια παρτίδα σκάκι;» ήταν το μήνυμα των Πειραιωτών που εξέφρασαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στον Μπαρτζώκα, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρωνόταν το 2025.

Ο 59χρονος κόουτς δούλεψε στον Ολυμπιακό τη διετία 2012-14, ακολούθησε το πέρασμά του από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, την Μπαρτσελόνα και τη Χίμκι πριν επιστρέψει στους «ερυθρόλευκους» το 2020.

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο, ξεκινώντας και επίσημα τον σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μαζί με το επιτελείο του, συζήτησαν αρκετά θέματα με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, όπως τον απολογισμό της σεζόν και τη στελέχωση του ρόστερ.

Έγινε αναφορά στους μεταγραφικούς στόχους που έχει η ομάδα του Πειραιά, τι χρειάζεται για να ενισχυθεί το ρόστερ και φυσικά σε ποιο σημείο βρίσκονται οι επαφές με τους υποψήφιους στόχους.

Από τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι η επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται σε καλό δρόμο, ενώ συζητήθηκε και το τι θα γίνει με τον Κίναν Έβανς, ο οποίος υπέστη σοβαρή τραυματισμό, δίχως να διαρρεύσει κάποια πρόθεση.

Who is ready for a chess game? 🤔♟️ #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Nv690MEzDe