Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Άντμιραλ Σκόφιλντ (27χρ., 1.97) για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Ο Άντμιραλ Σκόφιλντ είναι το νέο απόκτημα της Βιλερμπάν. Ο Αγγλοαμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε για 129 ματς στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, ενώ την περσινή σεζόν έπαιξε στην G-League.

Εκεί μέτρησε 14.7 πόντους με 34.3% στα σουτ τριών πόντων, ενώ μάζευε 5.9 ριμπάουντ.

Η συμφωνία είναι για τη σεζόν 2024-2025.

Welcome on board @Uncle_Scho 🫡



✍️ Poste 4 anglo-américain, Admiral SCHOFIELD (27 ans, 1m97) rejoint les rangs de LDLC ASVEL pour la saison prochaine. Dominant en G-League (14.7 points à 34.3% à trois points et 5.9 rebonds), Admiral a également disputé 129 matchs NBA avec le… pic.twitter.com/yUMIX1mcll