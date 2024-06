Η Φενέρμπαχτσε παρέδωσε μαθήματα... χημείας μέσω της τηλεοπτικής σειράς, Breaking Bad, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μπόνζι Κόλσον. Ακολουθεί αυτή του Γουέιντ Μπάλντγουιν.

Από τη στιγμή που ο Μπόνζι Κόλσον και ο Γουέιντ Μπάλντγουιν αποδεσμεύτηκαν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ήταν απλώς θέμα χρόνου για να ανακοινωθούν από την επόμενη ομάδα τους.

Αυτή είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία χρησιμοποίησε την τηλεοπτική σειρά Breaking Bad για να κάνει την πρώτη ανακοίνωση, αυτή του Κόλσον, παραδίδοντας μαθήματα... χημείας.

Ο Κόλσον, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία με τις φανέλες των Νταρουσάφακα και Καρσίγιακα, υπέγραψε συμβόλαιο τριών τριών, με απολαβές που αγγίζουν το 1.5 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ ο Μπάλντγουιν συμφώνησε για δύο χρόνια, έναντι 2.5 εκατομμυρίων ετησίως.

Αμφότεροι αγωνίστηκαν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο Ισραήλ, ενώ στη EuroLeague αποκλείστηκαν στα play off από τον Παναθηναϊκό, στα πέντε ματς.

Εκτός από τους δύο, από τη Μακάμπι έχουν αποχωρήσει τόσο ο Τζος Νίμπο (Αρμάνι), όσο και ο Λορέντζο Μπράουν (Παναθηναϊκός).

