Ο Αλεκσάντερ Ράσκοβιτς, εκπρόσωπος του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος διέψευσε τις φήμες περί αποχώρησης από τον Ολυμπιακό με ανάρτηση του, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta και ακολούθως, ο μάνατζερ του Αμερικανού γκαρντ, Αλεκσάντερ Ράσκοβιτς τοποθετήθηκε δημόσια για τα σενάρια που αφορούν τον παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, εξήγησε ειρωνικά πως όλες οι ψευδείς πληροφορίες είναι αποτέλεσμα της ζέστης και της κλιματικής αλλαγής, κάνοντας λόγο για τα... άδεια κεφάλια των «Insiders».

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ράσκοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και ο Ολυμπιακός έχουν συμβόλαιο σε ισχύ για τη σεζόν 2024/25. Όλος αυτός ο σωρός ψευδών πληροφοριών είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της μεγάλης ζέστης και της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη ή της επιρροής στα άδεια κεφάλια των "Insiders". Ή υπάρχουν Πινόκιο εδώ γύρω»;

.@NigelWG5 and the @Olympiacos_BC have a valid contract through 2024/25 season. All this heap of false information is probably a product of this great heat and possible climate changes on the planet, and the influence on empty heads on “Insiders”.Or there are Pinocchio around?🤥 pic.twitter.com/KTTaXJtk7w