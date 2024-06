Ο Κωνσταντίνος Μελάγιες γράφει για όσα έμαθε για τη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα παρακολουθώντας το σεμινάριο με ομιλητή τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ σεμινάρια προπονητών και την τελευταία τριετία παρακολουθώ όσα περισσότερα μπορώ. Δεν το κάνω γιατί έχω το «ψώνιο» του προπονητή (το οποίο όπως όλοι οι Ελληνες φίλαθλοι, το έχω), αλλά γιατί θεωρώ πως θα με βοηθήσει στη δική μου δουλειά παρατηρώντας πράγματα από μία διαφορετική οπτική, αυτή του coach.

Ξεκαθαρίζω λοιπόν πως δεν θέλω να γίνω προπονητής και επίσης όπως συνηθίζω να αναφέρω «ο καλύτερος δημοσιογράφος της Γης γνωρίζει λιγότερο μπάσκετ από τον χειρότερο προπονητή της Γης».

Ο Σύνδεσμος Προπονητών της Euroleague προφανώς και σε συνεργασία με τον ΣΕΠΚ διοργανώνουν ένα τρομερό σεμινάριο με Ματέο, Μπαρτζώκα, Κάτας, Ομπράντοβιτς και Ιτούδη. Παράλληλα άνθρωποι που κουβαλούν την ταμπέλα «assistant coach» (που μόνο βοηθητικός δεν είναι ο ρόλος τους, αλλά σπάνια τους απονέμουν τα εύσημα) μιλούν για τη δική τους δουλειά ενώ συμμετέχουν και πολλοί ακόμη πρωταγωνιστές της Euroleague όπως οι Σφαιρόπουλος, Τρινκιέρι. Βεζένκοβ, Ντιφάλα.

Μη σας κουράζω και πάμε στην ουσία. Χθες ήταν η μέρα διδασκαλίας του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον coach του Ολυμπιακού να αναλύει τη φιλοσοφία του, να εξηγεί γιατί την επέλεξε, να μιλάει για τον τρόπο που επιλέγει τους παίκτες και φυσικά με τη βοήθεια συγκεκριμένης ομάδας παιδιών έδειξε ασκήσεις που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στις προπονήσεις προκειμένου να αφομοιώσουν το μπάσκετ που θέλει να παίξει.

Φυσικά είναι αδύνατον μέσα σε δύο ώρες να μπορέσει οποιοσδήποτε προπονητής να εξηγήσει τα πάντα σχετικά με τη φιλοσοφία του, αλλά σίγουρα είναι ένα ικανοποιητικό διάστημα για να οριοθετήσεις ορισμένες βασικές αρχές του.

