H Ντουμπάι BC φαίνεται να βρήκε το νέο της προπονητή, στο πρόσωπο του Γιούριτσα Γκόμελατς.

Ο Μίσκο Ραζντάτοβιτς αποκάλυψε το νέο προπονητή της νεοσύστατης Ντουμπάι BC. Αυτός θα είναι ο Γιούριτσα Γκόλεματς. Ο Σλοβένος αφού σταμάτησε το μπάσκετ το 2013, συνέχισε την καριέρα του ως προπονητής.

Το Φεβρουάριο του 2024 ορίστηκε ως προπονητής της Χαποέλ Είλάτ, ενώ προηγουμένως είχε περάσει από τους πάγκους των Τσεντεβίτα, Κόπερ, Εθνική Γεωργίας, Ταϊφούν και Τσιμπόνα (βοηθός).

Στο παρελθόν, ως παίκτης έχει φορέσει και τη φανέλα του Πανελληνίου, του Παναθηναϊκού και του Κολοσσού Ρόδου.

Jurica Golemac is the new head coach of new Aba league team, Dubai basket!#BeoBasket pic.twitter.com/Ecf2mg73x2