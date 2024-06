Αϊζάια Κάνααν και Ολυμπιακός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από μία διετία, με τους «ερυθρολεύκους» να αποχαιρετούν τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Αϊζάια Κάνααν ολοκλήρωσε τη θητεία του στον Ολυμπιακό, μετά και το πέρας της φετινής σεζόν. Επί δύο συναπτά έτη ο Αμερικανός αποτέλεσε κομμάτι της περιφέρειας των Πειραιωτών, αλλά πλέον καλείται να βρει νέα μπασκετική στέγη, με τους «ερυθρολεύκους» να τον αποχαιρετούν και επίσημα.

«Ευχαριστούμε για την πίστη, τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το επόμενο βήμα στην καριέρα σου» ήταν το μήνυμα του Ολυμπιακού στο ποστ για τον Κάνααν.

Ο 33χρονος γκαρντ έμεινε στον Ολυμπιακό για δύο έτη, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (2023), δύο κύπελλα (2023, 2024) και δύο Super Cup (2023, 2024) έχοντας τη δική του συνεισφορά στην πορεία των «ερυθρολεύκων» σε δύο Final Four κατά τη δική του θητεία.

Στη φετινή του σεζόν έκλεισε με 11.1 πόντους (42.5% 3π.), 1.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, στα 23'03'' που πατούσε παρκέ.

🙏🏽 Thank you @SiP03 for your loyalty, hard work, and dedication to Olympiacos BC organisation! We are wishing you the best of luck in the next step of your career. #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/6dzkwKDMUb