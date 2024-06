H Euroleague έκανε αφιέρωμα για τον πρωταθλητή Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό AKTOR, Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πανηγύρισε την 7η Euroleague της ιστορίας του και οι διοργανωτές ξεκίνησαν τα αφιερώματα για τους πράσινους. Η Euroleague αυτή τη φορά στάθηκε στον Ιωάννη Παπαπέτρου στη στήλη της «Tribute to the Champs» με τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Μεταξύ άλλων έγραψε πως «δεν συμβαίνει συχνά ένας παίκτης να κερδίζει την EuroLeague με τον αγαπημένο του σύλλογο και να συνεισφέρει σημαντικά ενώ το κάνει».



Μέσα στο κείμενο αναφέρεται πως ο «Παπ» μεγάλωσε ως οπαδός του Παναθηναϊκού, ως γιος πρώην θρύλου του συλλόγου, επιστρέφοντας στο τριφύλλι από την Παρτίζαν. Γίνεται αναφορά στη μάχη που έδωσε παρά τους τραυματισμούς, ενώ αναφέρεται πως « ο Παπαπέτρου άρχισε να παρουσιάζει μερικά από τα καλύτερα στοιχεία που έχουμε δει από αυτόν τα τελευταία χρόνια».



Στέκεται στη σειρά με τη Μακάμπι, όπου ήταν κομβικός, αλλά και στις εμφανίσεις του στο Final Four της Euroleague. «Και τώρα, ο Παπαπέτρου μπορεί επιτέλους να αυτοαποκαλείται πρωταθλητής της EuroLeague», καταλήγει το κείμενο.