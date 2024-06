Ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωσε και τυπικά την παρουσία του στη Φενέρμπαχτσε που ανακοίνωσε την αποχώρηση του 35χρονου γκαρντ έπειτα από μια διετία στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Νικ Καλάθης έκλεισε τον κύκλο του στη Φενέρμπαχτσε έπειτα από δυο χρόνια, αποτελώντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα στην Τουρκία και επέστρεψε στο Final 4 της EuroLeague.

Το πρωί της Δευτέρας 17/6, η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την αποχώρηση του 35χρονου γκαρντ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Μονακό, πλαισιώνοντας στην περιφέρεια τον Μάικ Τζέιμς που ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Μονεγάσκους.

Φέτος ο Καλάθης μέτρησε 7.1 πόντους, 4.8 ασίστ, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 κλέψιμο μ.ό. σε 38 αγώνες στη EuroLeague, τους 35 ως βασικός.

Παράλληλα η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την αποχώρηση του Νέιτ Σέστινα έπειτα από μία σεζόν, με τον Αμερικανό φόργουορντ να βρίσκεται μία ανάσα από την Βαλένθια.

