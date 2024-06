Έντονο είναι το ελληνικό χρώμα στο ΤΟP 10 των buzzer beaters για τη σεζόν που έφυγε στη Euroleague.

Η Εuroleague μάζεψε τα δέκα κορυφαία buzzer beaters της σεζόν και το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και ένας του Ολυμπιακού βρίσκονται στο TOP 10.

Ο Καλαϊτζάκης για το τρίποντο κόντρα στη Μακάμπι, ο Λεσόρ για το φοβερό κάρφωμα του και ο Γκριγκόνις για το νικητήριο σουτ απέναντι στη Μονακό. Την παράσταση κλέβει και η απίθανη πτήση του ΜακΚίσικ κόντρα στη Ζάλγκιρις. Στο TOP 10 συναντάμε και τους Καλάθη και Χεζόνια.

Απολαύστε το TOP 10

Hitting a HUGE bucket before the buzzer goes OFF, there ain't nothing like it 🚨 👀



Check out the Top 10 Buzzer Beaters from the 2023-24 season 🍿



'Top Plays of the Season' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/IylM4mXwIM