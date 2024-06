«Ο Ιμπάκα κοντά σε συμφωνία με τη Ρεάλ», αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα

Η Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάσει σε συμφωνία με τον Σερζ Ιμπάκα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας encestando.es.

Ο Σερζ Ιμπάκα επέστρεψε στην Ευρώπη και τη EuroLeague, φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Μία σεζόν αργότερα, ετοιμάζεται να ανέβει... σκαλοπάτι, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επιθυμεί να τον αποκτήσει, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Αυτό αναφέρει ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας encestando.es. Με τον Ιμπάκα να έχει αγωνιστεί ήδη στη Ρεάλ τη σεζόν 2011-2012, για λίγους μήνες, όσο το ΝΒΑ είχε lock out.

Ο 35χρονος Κονγκολέζος έχει και ισπανικό διαβατήριο, έχοντας φορέσει ακόμα και τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Φέτος στη EuroLeague μέτρησε 12.6 πόντους και 6.8 ριμπάουντ με 24 λεπτά στο παρκέ (σε 34 εμφανίσεις με τη γερμανική ομάδα).

Η συμφωνία θα είναι για μία σεζόν και ο Ιμπάκα θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Βενσάν Πουαριέ που αποχωρεί για την Αναντολού Εφές.

💣💣💣🚨🚨🚨

Serge Ibaka is close to an agreement for a season with Real Madrid, I was confirmed by several sources.



🏀A falta de los últimos flecos, Ibaka tiene perfilado un acuerdo por una temporada con el Real Madrid

➡️https://t.co/zzD2wyGeNi pic.twitter.com/1uQgzrKYiK