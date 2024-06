Νέα τροπή παίρνει η κατάσταση του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας.

O Μάικ Τζέιμς είχε δηλώσει: «Δε νομίζω ότι έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου με τη Μονακό». Tην Παρασκευή 7 Ιούνη ήρθε ο Γάλλος δημοσιογράφος Γκαμπριέλ Πάντελ-Ζουβέ του Bebasket να αναφέρει πως οι Μονεγάσκοι συμφώνησαν με τον Αμερικανό γκαρντ σε τριετές συμβόλαιο αξίας 9 εκατ. ευρώ.

Και τώρα έρχεται ο Ντονάτας Ουρμπόνας του Basketnews να ανατρέψει και πάλι τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον Ουρμπόνας ο Αμερικανός γκαρντ σκέφτεται να αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους.

Μάλιστα τονίζει πως δεν έχει φτάσει σε συμφωνία με την Μονακό και θέλει να εξευρενήσει τις επιλογές του στην αγορά. Φέτος ο Μάικ Τζέιμς αναδείχθηκε MVP στη Euroleague και είχε 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ μέσο όρο.

Mike James and AS Monaco have not yet reached an extension agreement, leading the EuroLeague MVP to explore other options on the market. He is seriously considering leaving Monaco, per sources.