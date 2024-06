Η Μπαρτσελόνα έλυσε τη συνεργασία της με τον Ρότζερ Γκριμάου και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον άλλοτε προπονητή της Μπασκόνια, Τζοάν Πενιαρόγια.

Η Μπαρτσελόνα απέλυσε τον Ρότζερ Γκριμάου μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά των ισπανικών play off από τη Ρεάλ και σύμφωνα με το Encestando, οι Καταλανοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον άλλοτε προπονητή της Μπασκόνια, Τζοάν Πενιαρόγια για τη θέση του head coach.

Ο Γκριμάου δεν κατάφερε να... μακροημερεύσει στους Καταλανούς και η περίπτωση του Πενιαρόγια ήλθε στο προσκήνιο.

Ο 55χρονος προπονητής έφτιαξε το όνομά του με την Μπούργος, κάνοντας το back-to-back στο Basketball Champions League (2020, '21) και κατακτώντας το Intercontinental Cup (2021).

Τον Οκτώβριο του 2023 απολύθηκε από την Μπασκόνια και έκτοτε παραμένει μακριά από τους πάγκους.

