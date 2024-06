Η περίπτωση του Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως απασχολεί αρκετές ομάδες, μεταξύ αυτών και τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με την TeleSport.rs, ο Ντάνιελ Τάις που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι βρίσκεται στην αναζήτηση νέου συμβολαίου, εξετάζοντας τις ευκαιρίες που έχει στο NBA έστω και με minimum συμβόλαιο.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ο έμπειρος 32χρονος Γερμανός που παίζει στις θέσεις των ψηλών (2,03 μ.) αναμένεται να μείνει ελεύθερος, φαίνεται πως έχει προκαλέσεις το ενδιαφέρον ορισμένων κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Φενέρμπαχτσε αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι οι σύλλογοι που έχουν δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Στο παρελθόν ο Τάις έχει περάσει από αρκετές ομάδες του NBA, συγκεκριμένα, διαδοχικά από τους Σέλτικς, Μπουλς, Ρόκετς, Σέλτικς και Πέισερς ενώ από τις 17 Νοεμβρίου του 2023 βρίσκεται στους Λος Άντζελες Κλίπερς έχοντας κατά μέσο όρο από μέσα στη σεζόν από 6,3 πόντους με 4,1 ριμπαόυντ και 1 ασίστ. Με την εθνική ομάδα της Γερμανίας κατέκτησε τη δεύτερη θέση το Ευρωμπάσκετ του 2022 και την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο του 2023.

Ο ίδιος είχε παίξει δύο χρονιές στην Euroleague, ως παίκτης της Μπάμπεργκ πλάι στον Νίκο Ζήση, από το 2015 μέχρι το 2017.

🚨BREAKING: Daniel Theis is one of the names that could be interesting for Europe! 👀



The center is currently seeking an NBA veteran minimum contract, but if that doesn't work out, he is expected to return to Europe.



According to our sources, Barcelona, Fenerbahce, and… pic.twitter.com/bmEglcjA8j