Η Ένωση Παικτών της EuroLeague ψήφισε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον Λουκ Σίκμα και του έδωσε το βραβείο Fair Play για τη σεζόν 2023-24.

Ο Λουκ Σίκμα πήρε για τρίτη διαδοχική χρονιά το βραβείο του Fair Play από τον σύνδεσμο παικτών της EuroLeague. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ψηφίστηκε από τους παίκτες για τρίτη χρονιά για τη συμπεριφορά του στους αντιπάλους, τους διαιτητές αλλά και τον τρόπο που μεταλαμπαδεύει το Fair Play στα γήπεδα της EuroLeague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ παραμένει ιδαιτέρως αγαπητός ακόμα και από τους αντιπάλους του στα γήπεδα της Ευρώπης. Στα 35 του χρόνια, ο ρόλος του στον Ολυμπιακό ήταν περιορισμένος με 11 λεπτά μέσο όρο σε 22 παιχνίδια, έχοντας 2.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ.

Players’ Choice Awards are back!!



2024 ELPA #PlayersChoiceAward “FAIR PLAY” goes to Luke Sikma, for a third time in a row 🙌



🔎 A player with exemplary behavior towards opponents and referees, promoting the spirit of fair play.



🎨 by @annnnnnnadesign#ELPlayers pic.twitter.com/hTPlDrhDeX