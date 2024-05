Μήτογλου για το μεγάλο τρίποντο του τελικού: «Σουτάρω, ευστοχώ, γυρνάω στην άμυνα και λέω "τι έκανα"» (vid)

Ο Ντίνος Μήτογλου θυμάται ξανά το μεγάλο τρίποντο που σκόραρε στον τελικό της EuroLeague και έδωσε στον Παναθηναϊκό προβάδισμα εννέα πόντων, 2,5 λεπτά πριν τη λήξη.

Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 83-76 της Ρεάλ και απέχει 2,5 λεπτά από την κατάκτηση της EuroLeague. Εκεί έρχεται ο Ντίνος Μήτογλου. Με τον Ματίας Λεσόρ φορτωμένο από τα φάουλ, ο Μήτογλου μπαίνει ως σέντερ και πιάνει την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας.

Εκτελεί και τα υπόλοιπα είναι... ιστορία. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το... 7ο αστέρι και ο Μήτογλου έζησε ξανά τη φάση για λογαριασμό της EuroLeague.

«Ο Ναν είχε την μπάλα στην βασική γραμμή. Εγώ κάνω Pop Out με πίσω βήματα στις 45 μοίρες. Παίρνω την μπάλα, κάνω προσποίηση για πάσα στα αριστερά και κοιτάζω το καλάθι. Έχω 2 δευτερόλεπτα να δω το καλάθι, έχω χρόνο να βάλω το σουτ. Σουτάρω, ευστοχώ και γυρνάω, ανοίγω τα χέρια μου και σκέφτομαι 'αυτό ήταν ΤΟ σουτ, αυτό ήταν ΤΟ σουτ. Σκέφτηκα όταν επέστρεφα στην άμυνα: 'Τι έκανα;' Τρελάθηκα, επειδή, ως παίκτης, ζεις για να παίξεις τέτοια παιχνίδια, να βάλεις αυτά τα σουτ.

Έχετε δει πως εξέφρασα αυτό που ένιωθα εκείνη την στιγμή. Έτρεξα, πανηγύριζα. Μου πήρε 4-5 λεπτά να επιστρέψω. Μετά οι συμπαίκτες μου πλησίασαν και μου είπαν ότι η Ρεάλ δεν τα παρατάει και πρέπει να μείνω συγκεντρωμένος»

