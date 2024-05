Χουάντσο: «Είμαστε πάλι γ@μ!μ€νοι πρωταθλητές»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για το γεγονός ότι κατέκτησε την Euroleague ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στον... έβδομο ουρανό καθώς στον μεγάλο τελικό του Final Four, το «τριφύλλι» επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 95-80 και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κατακτήσει το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με δημοσίευσή του έδειξε το πόσο πολύ έχει... τρελαθεί και ο ίδιος, σε έναν αγώνα όπου μπόρεσε να φτάσει τους 5 πόντους και τα 4 ριμπάουντ.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευση αναφέρει: «Είμαστε πάλι γ@μ!μ€νοι πρωταθλητές»

7 🌟 💚🔥😈 to all the fans! We are a fking champions again