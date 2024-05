Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια και ο κάπτεν Κώστας Σλούκας σήκωσε το έβδομο μαζί με τον Εργκίν Αταμάν!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague και αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης για έβδομη φορά στην ιστορία του -πρώτη μετά από το 2011 στη Βαρκελώνη.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε ματσάρα στον τελικό με τη «Βασίλισσα» και αναδείχτηκε MVP του Final Four.

Την ώρα της απονομής, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κάλεσε τον «αρχιτέκτονα» της φετινής ομάδας, Εργκίν Αταμάν και σήκωσαν μαζί το τρόπαιο!

Σημειωτέον, ο Αταμάν έφτασε τα έξι ευρωπαϊκά στην προπονητική καριέρα του με πέντε διαφορετικές ομάδες.

It's the moment you've waited for @paobcgr fans...



Lift the Trophy HIGH #F4GLORY pic.twitter.com/03bKAOZqBQ