Η σπουδαία κατάκτηση της EuroLeague από τον Παναθηναϊκό έκανε τον Ματίας Λεσόρ να κλάψει αγκαλιά με την μπάλα του τελικού.

Η κατάκτηση ενός τροπαίου φέρνει πάντοτε συναίσθημα και ο Ματίας Λεσόρ δε θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη των «πρασίνων» επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού τροπαίου της ομάδας λύγισε.

Ο Γάλλος σέντερ σκόραρε 17 πόντους στον ημιτελικό και άλλους τόσους στον τελικό, κατακτώντας έτσι τον πρώτο τίτλο EuroLeague της καριέρας του. Μόλις αντιλήφθηκε αυτό που συνέβη έπιασε την μπάλα και καθισμένος στο παρκέ έβαλε τα κλάματα. Τα δάκρυα χαράς του Λεσόρ δείχνουν το πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που πέτυχε ο Παναθηναϊκός.

The emotion of becoming a CHAMPION 🏆 👏



It means MORE! #F4GLORY pic.twitter.com/K7MJUm2HoP