Πιτίνο: «Παναθηναϊκέ φέρε τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο, πάμε»

Ο Ρικ Πιτίνο έδειξε ξανά πως δεν ξεχνά τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει τον 7ο ευρωπαϊκό τίτλο του στη Euroleague κόντρα στην Ρεάλ στον μεγάλο τελικό (21:00). Ο Ρικ Πιτίνο φανέρωσε για άλλη μια φορά την αγάπη του για το τριφύλλι, αφού έχει διατελέσει προπονητής των πράσινων στο παρελθόν, αλλά και της Εθνικής Ελλάδος.

O Αμερικανός head coach του Σεντ Τζονς και θρύλος του NCAA, ζήτησε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να φέρουν το 7ο ευρωπαϊκό μέσω ανάρτησης. «Ημέρα που θα κριθεί ο τίτλος. Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός πάει για τον 7ο ευρωπαϊκό τίτλο του. Φέρτε το πράσινοι, πάμε!».

Championship day: @paobcgr vs Real Madrid. PAO goes for their seventh Euroleague title!! Bring it Green -Let's Gooooo 💪🏼