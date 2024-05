Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό και το Gazzetta στέκεται στην επιλογή να... τρέξει γρήγορες επιθέσεις στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, πατώντας κατά κάποιο τρόπο στο δόγμα Ντ'Αντόνι στους παλιούς Σανς.

Θα μου πείτε πως γίνεται να συνδέεται το ΝΒΑ και οι Σανς με τη Euroleague και τα όσα έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Κι όμως υπάρχει εξήγηση. To Gazzetta αναλύει το... κόλπο των Μαδριλένων και του Ματέο που έφτιαξε την μεγάλη διαφορά του πρώτου ημιχρόνου και έβαλε τις βάσεις της πρόκρισης της Ρεάλ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πρέπει να φανεί διαβασμένος και υποψιασμένος στον τελικό και να μην την αφήσει σε καμία περίπτωση να τρέξει και να κάνει το παιχνίδι της. Οι Μαδριλένοι αν εφαρμόσουν πάλι απερίσπαστοι το πλάνο τους, θα δημιουργήσαν προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του Αταμάν.

Οι Σανς του Ντ'Αντόνι και το 7 seconds or less

Οι Σανς του Μάικ Ντ'Αντόνι έμειναν στην ιστορία του ΝΒΑ σαν μία από πιο fun to watch ομάδες όλων των εποχών που όμως δεν πήρε ποτέ τίτλο. Το σύνολο του Μάικ Ντ’Αντόνι της διετίας 2004-06 ήταν απίθανο. Δίδυμο από άλλο πλανήτη με Νας και Αμάρε να σκορπούν τρόμο στους αντιπάλους. Από κοντά και οι Σον Μάριον, Κουέντιν Ρίτσαρντσον και Τζό Τζόνσον που έβαλαν το λιθαράκι τους για να πάει η ομάδα σε δύο σερί τελικούς Δύσης το 2005 και το 2006. Εκείνη η ομάδα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο περίφημο «7 seconds or less» του Ντ'Αντόνι, δηλαδή τη γρήγορη εκδήλωση επιθέσεων με το που παίρνουν την κατοχή μετά από ριμπάουντ ή επαναφορά. Και συγκεκριμένα την λατρεία και τον εθισμό τους να εκτελούν κάθε επίθεση σε 7 δευτερόλεπτα ή και λιγότερα. Αυτό δεν άφηνε τον αντίπαλο να φτιάξει την άμυνα του και να περιμένει. Τους... χτυπούσε σαν κόμπρα, ακαριαία, άμεσα, δίχως προειδοποίηση. Το Φοίνιξ εκμεταλλευόταν στο έπακρο το στοιχείο του αιφνιδιασμού και έπιανε στον ύπνο τους αντιπάλους του.

