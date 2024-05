Ομπράντοβιτς: «Το μπάσκετ στην Ευρώπη πρέπει να σταματά κατά τη διάρκεια του Final Four»

Η Παρτιζάν επικράτησε της Μέγκα Μπάσκετ στα ημιτελικά των play off στη Σερβία ανήμερα των ημιτελικών του Final Four της EuroLeague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ενοχλημένος για την παράλληλη διεξαγωγή των αναμετρήσεων.

Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στους τελικούς της ABA Liga, η Παρτιζάν έχει ρίξει όλο το βάρος στα σερβικά play off προκειμένου να κλείσει τη σεζόν με τίτλο, κάνοντας το 1-0 στην ημιτελική σειρά με τη Μέγκα Μπάσκετ.

Ο αγώνας διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής 24/5, ανήμερα δηλαδή των ημιτελικών του Final Four και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το έχω πει ξανά πριν από πολλά χρόνια. Το μπάσκετ στην Ευρώπη πρέπει να σταματά όταν παίζεται το Final Four. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήλθε σήμερα (σ.σ. χθες) στο γήπεδο όμως αυτή είναι η άποψή μου. Συμφωνώ, δεν είναι εύκολο για τη σερβική λίγκα να βρει διαθέσιμες ημερομηνίες για τα play off όμως προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρεθεί λύση. Θα μπορούσαμε να παίξουμε αύριο ή κάποια άλλη μέρα. Απλώς όχι τη μέρα που παίζεται το Final Four. Το ίδιο πίστευα όταν δούλευα μακριά από τη Σερβία, το ίδιο λέω και τώρα».