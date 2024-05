Με καθολικό χειροκρότημα προς την ομάδα αποχαιρέτησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού παίκτες και σταφ, μετά τον χαμένο ημιτελικό στην Uber Arena από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αποστολή στο Βερολίνο: Κωνσταντίνος Μελάγιες.

Ο Ολυμπιακός πληρώνοντας το πολύ κακό του πρώτο ημίχρονο, ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης που θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό της Κυριακής (26/4). Παρά την κακή εμφάνιση για ένα ημίχρονο, ο κόσμος του Ολυμπιακού αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας και της έδωσε ένα θερμό χειροκρότημα στο φινάλε.

Με τη Ρεάλ να έχει πάρει την πρόκριση, οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» δε σταμάτησαν να χειροκροτούν παίκτες και σταφ, σε ένα δείγμα αναγνώρισης άλλης μιας χρονιάς που η ομάδα παρέμεινε στην ελίτ και βρέθηκε πάλι στο μεγάλο ραντεβού του Final Four.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού άλλωστε έδειξαν τη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Ρεάλ, δείχνοντας τη στήριξή τους ακόμα και στο -19 του ημιχρόνου.

Down 19 at the half but the support is always there for @Olympiacos_BC pic.twitter.com/xhgtvCWelx