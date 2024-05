Ο Εργκίν Αταμάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αγκαλιάστηκαν αμέσως μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε.

Ο Παναθναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε επικρατώντας στον ημιτελικό του Final Four με 73-57 και πανηγύρισε την επιστροφή του στον τελικό της Euroleague μετά το 2011.

Ο προπονητής του «Τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο παρκέ της UBER Arena και αγκαλιάστηκαν. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός φαίνεται να λέει στον ισχυρό άνδρα των πρασίνων: «Μία ακόμα» εννοώντας μία ακόμη νίκη για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ergin Ataman after a win against Fenerbahce:



'ONE MORE! ONE MORE!' 🗣️☘️ pic.twitter.com/Uptr2pFdlh