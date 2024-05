O Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε στην Uber Arena για να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα έχει στο πλευρό του τον αδελφό του Γιάννη, με τον Greek Freak να φτάνει στην Uber Arena, λίγη ώρα πριν από την έναρξη του ημιτελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε.

Η άφιξη του δύο φορές MVP του NBA ήταν γνωστή, με τον Giannis να συναντά και τον Σκότι Πίπεν στο παρκέ και να συνομιλούν για λίγα λεπτά.

«Είμαι εδώ για τον αδερφό μου. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, είναι το πρώτο Final Four. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν από μακριά για να υποστηρίξουν τις ομάδες. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες, αλλά την περισσότερη στον αδερφό μου», είπε στην κάμερα της EuroLeague.

Λίγο πριν το τζάμπολ, ο Γιάννης είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Brotherly love from @Giannis_An34 ♥️🫂



Giannis at his FIRST Final 4 supporting his brother all the way through @Thanasis_ante43 l @paobcgr pic.twitter.com/QsEvPzA4Cq