Ο Σκότι Πίπεν βρίσκεται και αυτός στο Βερολίνο ώστε να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο Final Four της Euroleague.

Ελάχιστη ώρα έχει απομείνει πλέον ώστε να δοθεί το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Euroleague 2024 στο Βερολίνο. Ο κόσμος έχει αρχίσει να μπαίνει πλέον σιγά σιγά στο γήπεδο μετά τα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν πριν από λίγο.

Ανάμεσα σε όσους θα βρεθούν στη γερμανική πρωτεύουσα ώστε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, βρίσκονται αρκετοί παλιοί γνωστοί παίκτες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο θρύλος του NBA και των Σικάγο Μπουλς, Σκότι Πίπεν.

Ο ίδιος μάλιστα έκανε την εμφάνισή του στο επίσημο pre game show στο οποίο βρίσκεται επίσης ο Τσίμα Μονέκε αλλά και ο Δημήτρης Ιτούδης ενώ αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι δεν έχει ιδέα ποιες ομάδες παίζουν!

