Μία ώρα πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού, Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε, επικρατεί συνωστισμός έξω από την Uber Arena, αφού οι θύρες είναι κλειστές. λόγω του lock down. Τελικά οι θύρες άνοιξαν 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα.

Τα επεισόδια που έγιναν έξω από την Uber Arena, μετά το ντου που έκαναν οι Τούρκοι οπαδοί σε αυτούς του Παναθηναϊκού, οδήγησε τους υπεύθυνους του γηπέδου και την αστυνομία να βάλουν το γήπεδο σε κατάσταση lock down. Κανείς δεν βγαίνει απ' αυτό, κανείς δεν μπαίνει σε αυτό.

Αιτία - εκτός από τα επεισόδια - και το ντου που έκαναν οι Τούρκοι για να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια. Η εικόνα έξω από την Uber Arena, μία ώρα πριν από το τζάμπολ, δείχνει συνωστισμό, αφού οι οπαδοί θέλουν να μπουν μέσα, αλλά οι θύρες παραμένουν κλειστές.

Τελικά, οι πόρτες άνοιξαν σχεδόν 45 λεπτά πριν από το τζάμπολ.

Gates and doors still closed after the incidents with less than one hour and a half left to Panathinaikos-Fenerbahce. pic.twitter.com/pTCgEnDN1S