Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four και υποσχέθηκε πως θα οδηγήσει το τριφύλι στο 7ο ευρωπαϊκό στέμμα.

O Παναθηναϊκός θα ψάξει το 7ο του τρόπαιο Euroleague στο Βερολίνο. Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του Final Four και υποσχέθηκε πως θα φέρει το 7ο αστέρι στο ΟΑΚΑ, ενώ δήλωσε περήφανος για την πορεία της ομάδας του.

«Ήταν μεγάλη πρόκληση ότι υποσχεθήκαμε το Final Four. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες της Ευρώπης. Είμαι περήφανος που βρισκόμαστε εδώ στο Final Four. Εύχομαι όλοι οι φίλοι της ομάδας να απολαύσουν το Final Four. Τι να υποσχεθώ; Όλοι περιμένουν το 7ο αστέρι. Υπόσχομαι πως θα το έχουμε στο ΟΑΚΑ», ανέφερε αρχικά.

Για τη μάχη κόντρα σε ομάδα της χώρας του, την Φενέρ: «Αυτή δεν είναι μια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Είμαι Τούρκος προπονητής και εκπροσωπώ τη χώρα μου, όπως και την ελληνική ομάδα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Απέναντι υπάρχει ένας Λιθουανός προπονητής. Το σημαντικό είναι πως θα παίξουμε με μια μεγάλη ομάδα, με τη Φενέρμπαχτσε. Σέβομαι την αντίπαλη ομάδα και τον κόσμο της. Δεν έχω πολλά συναισθήματα, έχω εμπειρία σε Final Four και έχω κατακτήσει το τρόπαιο 2 φορές. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά».

Για το επεισόδιο με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε: «Ευχαριστώ όσους με στήριξαν, ξεκινώντας από τα στελέχη της Euroleague μέχρι και την αστυνομία. Δεν θέλω να μιλήσω για το μικρό επεισόδιο με τους λίγους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Δεν εκπροσωπούν αυτοί τον κόσμο της. Σέβομαι τον κόσμο της Φενέρ. Εδώ θα μιλήσουμε για μπάσκετ»