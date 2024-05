«Εφές και Παναθηναϊκός στοχεύουν τον Πουαριέ, οι Τούρκοι την καλύτερη πρόταση»

Ένα δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας Telegraf.rs «μπλέκει» τον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές με τον Βενσάν Πουαριέ.

Ο Βενσάν Πουαριέ δεν θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και την επόμενη σεζόν. Ο Γάλλος σέντερ θα μπει στην αγορά των ελεύθερων, αλλά δεν αναμένεται να παραμείνει τέτοιος για μεγάλο διάστημα.

Ένα δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας Telegraf.rs «μπλέκει» τον Παναθηναϊκό και την Αναντολού Εφές, οι «οποίοι στοχεύουν το Γάλλο σέντερ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εφές έχει καταθέσει την πιο ελκυστική πρόταση, δίνοντας 1.7 εκατομμύρια ευρώ στον Πουαριέ και έχει το προβάδισμα για να πάρει την υπογραφή του.

Η Telegraf προσθέτει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στείλει κάτι χειροπιαστό στον Πουαριέ, ακόμα.

🚨BREAKING: One of the most sought-after names on the market this summer will be Vincent Poirier. The Frenchman has garnered interest from numerous clubs, but according to our sources, Anadolu Efes is currently the most concrete.



The Turkish club is offering the excellent center… pic.twitter.com/ssVcjntQio