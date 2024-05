Από τη Βαρκελώνη ως το Βερολίνο, το τρόπαιο της EuroLeague ταξίδεψε και ο φακός της διοργάνωσης κατέγραψε τη διαδρομή ως την Uber Arena.

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ... χτυπάει στο Βερολίνο, εκεί όπου το τριήμερο 24-26/05 θα μάθουμε ποιος θα γίνει κάτοχος του τροπαίου για τη σεζόν 2023-24. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν τις δικές τους πιθανότητες στους ημιτελικούς απέναντι σε Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα, στοχεύοντας φυσικά στο βαρύτιμο τρόπαιο.

Το οποίο έκανε το ταξίδι του και βρίσκεται στο Βερολίνο, περιμένοντας τον νέο κάτοχο. Όπως φαίνεται και από το βίντεο που δημοσίευσε η EuroLeague, το τρόπαιο μπήκε στο αεροπλάνο για να πάει από τη Βαρκελώνη και τα γραφεία της διοργάνωσης ως το Βερολίνο και την Uber Arena.

Μένει να φανεί σε ποιανού την αγκαλιά θα καταλήξει το βράδυ της Κυριακής (26/05).

The 🏆 has arrived to Berlin 🇩🇪#F4GLORY pic.twitter.com/p2JkZ2Z1Ui