Χεζόνια: «Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μου λέει ότι πρέπει να μείνω στη Ρεάλ»

O Μάριο Χεζόνια στάθηκε στο μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης και τις φήμες.

Ένα από τα πιο hot ονόματα του καλοκαιριού είναι ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος με δηλώσεις του στάθηκε στο μέλλον του, αναφέροντας πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ (πρόεδρος των Μαδριλένων) του λέει πως πρέπει να μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Λούκας Σάεζ ανέβασε τις δηλώσεις του Κροάτη: «Δεν έχω γαμ... ιδέα. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κάθε φορά που με βλέπει μου λέει ότι πρέπει να μείνω εδώ. Το ελπίζω. Όλοι εργαζόμαστε για να το κάνουμε. Πριν από μήνες είπα ότι αυτή η ομάδα έχει τη δυνατότητα να είναι η καλύτερη στην ιστορία της Euroleague. Πραγματικά το σκέφτομαι. Πολλά θα εξαρτηθούν από τους ανθρώπους που εργάζονται για την ανανέωση».

O Xεζόνια στις 24 Μάη θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Euroleague στο Βερολίνο.

Hezonja, sobre su futuro: "No tengo ni p* idea. Florentino me amenaza cada vez que me ve en el comedor con que tengo que quedarme aquí. Ojalá. Estamos todos trabajando para que sea así"