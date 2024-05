Ο Κώστας Παπανικολάου κλήθηκε να επιλέξει την καλύτερη φάση της σεζόν για τον Ολυμπιακό στην Euroleague.

Τέσσερα εντυπωσιακά plays. Τέσσερις φάσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Όμως ποια ήταν η καλύτερη απ' όλες;

Η Euroleague ζήτησε από τον Κώστα Παπανικολάου να βάλει σε σειρά προτίμησης τέσσερα plays του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα οποία αποτέλεσαν και highlights της ομάδας του.

Συγκεκριμένα στην κορυφή επέλεξε το εντυπωσιακό μπλοκ του Μόουζες Ράιτ στον Γιαν Βέσελι στη σειρά με την Μπαρτσελόνα και δη όταν ο Τσέχος σέντερ προσπάθησε να καρφώσει μπροστά του. Αντίθετα είδε την μπάλα να... πετάγεται στις εξέδρες από την τάπα του Αμερικανού.

Δεύτερη καλύτερη φάση ήταν το κάρφωμα του Σακίλ ΜακΚίσικ, με το οποίο πήρε... παραμάζωμα όλη τη Ζάλγκιρις, στο νούμερο «3» το alley oop κάρφωμα του Μιλουτίνοφ στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ στην 4η θέση τοποθέτησε το τρίποντο του Λαρεντζάκη από το logo στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές.

Kostas Papanikoloau rates the top plays from @Olympiacos_BC season👀



Watch until the end to see a teammate’s reaction😃 pic.twitter.com/dEAP9SZOcZ