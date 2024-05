Κώστας Σλούκας και Διαμαντίδης «τζούνιορ» συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της Media Day του Παναθηναϊκού για το Final Four και φωτογραφήθηκαν παρέα.

Η προ ημερών media day του Παναθηναϊκού ενόψει του Final Four του Βερολίνου (24-26/5) έκρυβε μία στιγμή συγκλονιστική. Ο νυν αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας συναντήθηκε με δύο μικρούς φίλους της ομάδας που έσπευσαν για φωτογραφίες.

Ο ένας εξ αυτών, όμως, ήταν ο γιος του Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο γιος του «τοτέμ» του Παναθηναϊκού, φορώντας φανέλα της ομάδας, στάθηκε δίπλα στον Σλούκα και οι δυο τους είχαν μία μικρή συνομιλία.

Ο Σλούκας αντιλήφθηκε πως πρόκειται για τον γιο του Διαμαντίδη και του αναφέρει χαρακτηριστικά, όπως ακούγεται και από το βίντεο της EuroLeague, πως αν βρεθεί ο πατέρας του στο ΟΑΚΑ «θα πέσουν τα ντουβάρια».

Φυσικά ακολούθησε η απαραίτητη φωτογραφία του Σλούκα με τους δύο πιτσιρικάδες, που στάθηκαν δίπλα του με ένα πελώριο χαμόγελο.

There’s always time for the fans📸@kos_slou I @paobcgr I #F4GLORY pic.twitter.com/74yjdZg5Nn