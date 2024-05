Η Εuroleague δεν γινόταν να ξεχάσει τον Βασίλη Σπανούλη τώρα που πλησιάζουμε στο Final Four.

Αποτελεί θρύλο της Εuroleague και ένας εκ των σπουδαιότερων Ευρωπαίων και Ελλήνων παικτών που έχουν πατήσει ποτέ παρκέ. Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί πλέον να κάθεται στον πάγκο του Περιστερίου Bwin, αλλά κανείς δεν ξεχνά τα όσα έκανε σαν παίκτης. Ένας... killer που χάρισε αρκετές clutch στιγμές στην πορεία του στο άθλημα. Η Euroleague επέλεξε τέσσερις τέτοιες στιγμές με τον Ολυμπιακό που έχουν μείνει στο μυαλό αρκετών.

Αρχικά το τρίποντο στον ημιτελικό κόντρα στη Μπαρτσελόνα το 2012. Στη συνέχεια η πάσα στον Γιώργο Πρίντεζη για το «πεταχτάρι» που υπέγραψε την κούπα του 2012 στον τελικό με την ΤΣΣΚΑ. Έπειτα η εμφάνιση του στον τελικό του 2013 κόντρα στη Ρεάλ και τέλος το τρίποντο στον ημιτελικό απέναντι στην ΤΣΣΚΑ το 2015.

It's #F4GLORY time soon...



Perfect time to remember 4 CLUTCH Vassilis Spanoulis moments in Final Four history🪄 pic.twitter.com/ibxBjjgB9D