Ο Μάικ Τζέιμς διαδέχθηκε τον Σάσα Βεζένκοφ και είναι ο MVP της σεζόν 2023-2024 στη EuroLeague. Είναι ο πρώτος MVP (από το 2004-2005) που δεν θα αγωνιστεί στο Final Four.

Η ψηφοφορία των φιλάθλων, των δημοσιογράφων, των αρχηγών και των προπονητών των ομάδων της EuroLeague, ανέδειξε τον Μάικ Τζέιμς ως τον MVP για τη σεζόν 2023-2024!

Ο Τζέιμς, ο οποίος έγραψε ιστορία τη φετινή σεζόν, καθώς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση, έλαβε τον κορυφαίο ατομικό τίτλο. Μέτρησε 17.9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ σε μέσο όρο στη σεζόν.

Αλλά δεν θα βρίσκεται στο Final Four 2024, αφού η Μονακό αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε - στα play off - μολονότι είχε πλεονέκτημα έδρας. Από το 2004-2005 που η EuroLeague δίνει το σχετικό βραβείο, είναι η πρώτη φορά που οπ MVP δεν θα βρίσκεται στην τελική φάση της διοργάνωσης.

⚡𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗧𝘂𝗿𝗸𝗶𝘀𝗵 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗠𝗩𝗣 𝗶𝘀 𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀⚡



