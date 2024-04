Για πρώτη φορά, μετά το 2005 όπου καθιερώθηκε το σύστημα best of three, έγιναν τρία break στα Game 1!

Η μοναδική ομάδα που κράτησε το πλεονέκτημα της έδρας, μετά το τέλος των Game 1 της προημιτελικής φάσης της EuroLeague, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι άλλες τρεις που μόχθησαν για το πλεονέκτημα έδρας, το έχασαν με το... καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 91-87, η Μονακό από την Φενέρμπαχτσε με 95-91, στην παράταση και η Μπαρτσελόνα από τον Ολυμπιακό με σκορ 77-75.

Αυτό σημαίνει ότι σημειώθηκαν τρία break. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα 19 χρόνια που η EuroLeague χρησιμοποιεί το σύστημα best of three για να καθορίσει ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στο Final Four.