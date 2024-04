Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε την ευκαιρία να κάνει το 1-0 απέναντι στη Μακάμπι καθώς οι Ισραηλινοί «έσπασαν» το αβαντάζ της έδρας και παρά το ντελίριο που επικρατούσε στο ΟΑΚΑ, κατάφερε να πάρει τη νίκη 91-87 και τον... πρώτο λόγο για την πρόκριση στο Final Four. Τραγικό λάθος (και το μοναδικό) του Σλούκα στα 13'' έδωσε τη μπάλα στον Κλίβελαντ.

Ο τίτλος του φαβορί αποδεικνύεται στο παρκέ. Και όχι στα χαρτιά. και η Μακάμπι φρόντισε να το δείξει με τον πλέον εμφατικό τρόπο.

Αν και οι «πράσινοι» είχαν το αβαντάζ της έδρας και έδειχναν να έχουν τον πρώτο λόγο για το πρώτο ματς στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, στο τέλος αποδείχθηκε το άκρως αντίθετο. Οι γηπεδούχοι πλήρωσαν τα αμυντικά τους λάθη, έδωσαν το δικαίωμα στη Μακάμπι να μείνει στο ματς και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο... να κυνηγάει στο σκορ βάζοντας ένα τεράστιο «πρέπει» στο δεύτερο ματς του ΟΑΚΑ την ερχόμενη Πέμπτη.

Μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί να προηγείται και με +12 πόντους στις αρχές της 3ης περιόδου ωστόσο η Μακάμπι επέστρεψε στο ματς, παρά το γεγονός ότι έπαιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον Γουέιντ Μπάλντγουιν ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε στον πάγκο. Για ένα ακόμα ματς ο Μπόνζι Κόλσον ήταν εκείνος που έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό σημειώνοντας 13 από τους 18 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο, όντας υπεύθυνος για την ανατροπή της ισραηλινής ομάδας, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μπράουν ο οποίος με τη σειρά του ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος.

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Παναθηναϊκός ναι μεν είχε ρυθμό στην επίθεση ωστόσο άρχισε να αντιμετωπίζει αμυντικά προβλήματα καθώς η Μακάμπι έβρισκε εύκολα τον δρόμο για το «πράσινο» καλάθι. Μάλιστα με επτά σερί πόντους από τον Τζέικ Κοέν πήρε και προβάδισμα τριών πόντων (9-12 στο 5'), με τον Παναθηναϊκό να «απαντάει» και να ισοφαρίζει στους 14 πόντους. Όμως στη συνέχεια μια... αναμπουμπούλα που προκάλεσε την τεχνική ποινή του Αταμάν, έφερε τους φιλοξενούμενους στο +5 (14-19) αλλά τα τρίποντα του Γριγκόνις (9π., 3/4τρ.) ύστερα από την «δημιουργία» του Σλούκα (4 ασίστ) έφεραν και πάλι τον Παναθηναϊκό σε απόσταση αναπνοής με τη λήξη του δεκαλέπτου (25-26).

Σε αυτό το διάστημα οι «πράσινοι» είχαν 5/5 δίποντα και 5/9 τρίποντα, ενω αντίστοιχα η Μακάμπι είχε μετρήσει 8/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 8 ασίστ για μόλις ένα λάθος. Με πολύ μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα μπήκαν οι «πράσινοι» στην 2η περίοδο και αυτό το οφείλουν στην παρουσία του Χουάντσο, ο οποίος βοήθησε πολύ στα ριμπάουντ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός να φτάσει σε επιμέρους σκορ 18-6 και να βρεθεί στο +7 (43-32) στο 15'. Ο Λούκα Βιλντόζα είχε πάρει «φωτιά» σ' εκείνο το χρονικό διάστημα με 3/3 τρίποντα και ήταν εκείνος που είχε... σηκώσει το ΟΑΚΑ στο πόδι.

Έκτοτε το «τριφύλλι» δεν έχασε το προβάδισμα στο σκορ και διατηρούσε σταθερά διαφορά σε διψήφιες παρυφές έως και την ολοκλήρωση του ημιχρόνου (50-42). Το στατιστικό που ξεχώρισε στο ημίχρονο ήταν τα... 11/11 δίποντα (!!) των «πρασίνων, οι οποίοι ήταν πολύ εύστοχοι και στα τρίποντα με 8/16 ενώ αξιοσημείωτη ήταν η προσφορά του Χουάντσο στα ριμπάουντ (8ριμπ., σε 09:44') και του Σλούκα στις ασίστ (6ασ.)

