Ο Λορένζο Μπράουν της Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ο πρώτος MVP των Play In στην Euroleague.

Τα Play In της Euroleague έφτασαν και αυτά στο τέλος τους, με το σκηνικό πλέον των Play Off να είναι έτοιμο καθώς τόσο τα ζευγάρια των προημιτελικών όσο και το bracket του Final Four είναι πλέον γνωστά.

Κορυφαίος παίκτης σε αυτή τη νέα διαδικασία στη διοργάνωση, αναδείχθηκε ο Λορέντζο Μπράουν που βοήθησε τα μέγιστα ώστε η Μακάμπι Τελ Αβίβ να επιβληθεί της Μπασκόνια με 113-85 και να πάρει το εισιτήριο που την τοποθετεί στον δρόμο του Παναθηναϊκού AKTOR.

Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος γκαρντ είχε σημειώσει από 29 πόντους με 7 τρίποντα ενώ παράλληλα μοίρασε 5 ασίστ και μάζεψε ισάριθμα ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας έτσι 35 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.