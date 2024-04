Euroleague: Ο Παναθηναϊκός τέταρτος σε προσέλευση κόσμου, ο Ολυμπιακός έκτος

Η φετινή Εuroleague έκανε ρεκόρ προσέλευσης κόσμου με 10.383.

Την κορυφαία προσέλευση κόσμου στην ιστορία της είχε φέτος η Euroleague. Τα στοιχεία φανερώνουν πως υπήρχε αύξηση18% σε σχέση με την περσινή σεζόν. Από το περσινό και τους 8.748 θεατές φτάσαμε στους 10.383.

Η Εuroleague παρουσίασε και τις χωρητικότητες για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στην κορυφή βρίσκεται η Παρτιζάν που είχε 19.916 θεατές ατά μέσο όρο και ακολούθησε ο Ερυθρός Αστέρας με 17.842. Πίσω τους η Ζάλγκιρις με 14.773, ενώ στην τέταρτη θέση ήταν ο Παναθηναϊκός με 14.526. Στην έκτη θέση συναντάμε τον Ολυμπιακό με 11.452.

Πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τα ματς live, ενώ ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων έφτασε στα 3.000.841, δηλαδή περίπου 300.000 πάνω σε σχέση με πέρσι. Η ανάπτυξη της Euroleague φαίνεται σε όλα τα επίπεδα.

