Ολυμπιακός για το πένθος του Αταμάν: «Του εκφράζουμε τα πιο εγκάρδια συλλυπητήρια»

Ο Ολυμπιακός, μέσω ενός tweet, πρόσφερε συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για το θάνατο του πατέρα του.

Η οικογένεια του Εργκίν Αταμάν θρηνεί το χαμό του πατέρα του, Ιμπραήμ, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να προσφέρει τα συλλυπητήριά της στον προπονητή του Παναθηναϊκού.

«Προσφέρουμε τα πιο εγκάρδια μας συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν και στην οικογένειά του για το χαμό του αγαπημένου του πατέρα. Είθε να αναπαυτεί εν ειρήνη», αναφέρει ο Ολυμπιακός.

🕊️🙏🏾 OLYMPIACOS BC extends its heartfelt condolences to @paobcgr coach, Ergin Ataman, and his family, on the passing of his beloved father.



May he rest in peace...#OlympiacosBC pic.twitter.com/fmfGriRWQK