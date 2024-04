Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για τα Game 1 και 2 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τα Play off της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ένα κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Επί δύο!

Τα εισιτήρια για τα δύο πρώτα ματς της σειράς των play off κυκλοφόρησαν, δίχως... τυμπανοκρουσίες και έγιναν κάτι παραπάνω από ανάρπαστα.

Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανακοινώνει διπλό sold out σε 24 ώρες κυκλοφορίας των εισιτηρίων.

Θυμίζουμε ότι το Game 1 θα γίνει στις 23 Απριλίου (20:30), ενώ το Game στις 25 Απριλίου (21:15).

Game 1 and Game 2 of @EuroLeague Playoffs have been sold out before they’re even… announced! 🤯#PAOFans, you only needed 24 hours! Thank you 🙏🏼💚#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/HyjTLsp5aj